В Японии нашли фрагменты чёрного ящика разбившегося F-35A

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В Японии нашли фрагменты чёрного ящика разбившегося F-35A

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Фото: © AP Photo / Eugene Hoshiko

Найденные части бортовых средств объективного контроля не содержат данных о последнем полёте самолёта.

Фрагменты чёрного ящика истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, разбившегося в Японии в начале апреля, были найдены в Тихом океане недалеко от места крушения. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на министра обороны Японии Такэси Иваю.

Отмечается, что найденные фрагменты не содержат данных последнего полёта самолёта F-35A. Поиски остальных частей бортовых средств объективного контроля продолжатся.

F-35A Сил самообороны Японии потерпел крушение 9 апреля в Тихом океане. Самолёт был собран в Японии на заводе Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A. В прошлом году в США разбился истребитель другой модификации — F-35B.

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