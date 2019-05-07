Российская писательница обвинила Сталина в ужасах блокады Ленинграда

Советский лидер, как считает Чижова, ненавидел Северную столицу из-за "самосознания" местных жителей, "способности к независимому мышлению".

Писательница, лауреат премии "Русский Букер" Елена Чижова в одной из ведущих швейцарских газет, Neue Zurcher Zeitung, опубликовала статью, где утверждает, что Иосиф Сталин способствовал планам Адольфа Гитлера уничтожить Ленинград в ходе блокады в годы Великой Отечественной.

— Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу помогла планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки, — написала автор статьи.

По её мнению, роль Гитлера здесь "очевидна": во избежание больших потерь при штурме города он принял "научно обоснованное" решение — "заморить голодом население, всех, включая стариков и детей".

Сталин, как считает Чижова, ненавидел Ленинград из-за "самосознания" местных жителей, "способности к независимому мышлению", которые "надо было вырвать с корнем для укрепления богоподобной власти" лидера СССР.

По словам автора, "иначе нельзя объяснить" то, что при блокаде поезда с военной продукцией заводов Ленинграда шли на Большую землю, "тогда как Сталин с пособниками даже не организовал минимальное, не говоря уже о регулярном, снабжение города продуктами".

— Когда поезда возвращались с Большой земли, они были загружены сырьём, стройкомпонентами и инструментами — по оценкам историков, было задействовано минимум сто грузовых поездов. Я не историк, но полагаю, что даже небольшая часть данных составов могла бы спасти десятки, если не сотни тысяч человеческих жизней, — уверена Чижова.

Блокада Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года, продолжалась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали в январе 1943 года, после чего удалось наладить ж/д сообщение, но полного снятия ленинградцам пришлось ждать ещё год — до января 1944-го. За всё это время погибло, согласно разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Только 3% погибли от бомбёжек и обстрелов, остальные скончались от голода.

Елена Чижова — переводчик, российская писательница, кандидат экономических наук. В 2009 году стала лауреатом премии "Русский Букер" за роман "Время женщин".

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