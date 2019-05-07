ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к акции "Бессмертный полк"

Как уточняется, исследование было проведено 3 мая 2019 года. В телефонном опросе приняли участие граждане в возрасте от 18 лет.

Опрос ВЦИОМ показал, что акция "Бессмертный полк", приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, чаще всего вызывает у россиян чувство гордости за страну, а также грусть и радость.

По данным опроса, у 42% россиян акция вызывает гордость за своих родственников, для 21% "Бессмертный полк" — память о предках, ещё 11% опрошенных чувствуют печаль и боль, в то время как 9% респондентов испытывают "сильные положительные эмоции". Ещё 8% жителей России признались, что акция вызывает у них слёзы и тревогу.

При этом 95% принявших участие в опросе людей положительно оценили мероприятие. Противоположную точку зрения озвучили 4%, а 1% затруднился с ответом.

Специалисты также пришли к выводу, что акция набирает популярность, так как в 2019 году около 30% населения заявили о том, что слышали и участвовали в данной акции. В 2017 году этот показатель составлял 24%.

Ещё 67% заявили, что знают об акции, но никогда не принимали в ней участия. В 2017 году такую позицию обозначил 71% россиян.

Кроме того, опрос позволил определить, что в грядущих торжествах, приуроченных ко Дню Победы, планируют участвовать 48% жителей РФ.

Как уточняется, исследование было проведено 3 мая 2019 года. В телефонном опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле отслеживают информацию о запрете проведения акции "Бессмертный полк" в некоторых городах Белоруссии и Казахстана.