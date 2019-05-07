Журналисты из Южной Кореи запечатлели тигра и леопарда в Приморье

Одна из целей создаваемого ими фильма — дать новый толчок обсуждению вопроса возвращения исчезнувших видов на Корейский полуостров.

Съёмочной группе из Южной Кореи, прибывшей в национальный парк "Земля леопарда" в Приморье для создания фильма о российской природе, удалось снять амурского тигра и дальневосточного леопарда, информирует пресс-служба парка.

Леопарды и тигры жили на всём Корейском полуострове до начала XX века, когда их стали истреблять. Сейчас Южная Корея исследует возможность восстановления популяции редких кошачьих.

— В "Земле леопарда" южнокорейской съёмочной группе... удалось запечатлеть уникальную природу Приморского края в её первозданном виде... Достижением стала съёмка леопарда из фотоскрадка с применением профессиональной техники высокого уровня. Тигра удалось запечатлеть с помощью фотоловушки, — уточняется в сообщении.

Продюсер фильма Со Чжун сообщил, что одна из целей картины — дать новый толчок обсуждению вопроса возвращения исчезнувших видов на Корейский полуостров.

— Мы намерены вернуться в "Землю леопарда" ближайшей зимой, а уже в апреле 2020 года работа выйдет в эфир, — пояснил Чжун.

По мнению учёных, для потенциального возвращения этих кошачьих на территорию Республики Корея понадобятся серьёзные усилия — охрана кормовой базы (копытных и мелких животных). Также этот процесс зависит и от отношения местных жителей.

Напомним, в апреле учёным нацпарка "Земля леопарда" впервые удалось зафиксировать при помощи фотоловушки амурского тигра и дальневосточного леопарда на территории Владивостокского городского округа.