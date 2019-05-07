Минобороны РФ рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

Рано утром советские войска начали наступление. Массированный артобстрел исключал любую возможность для немцев покинуть укрытия.

Министерство обороны России открыло на своём сайте новый мультимедийный раздел, который приурочен к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В разделе оказались уникальные документы из фондов Центрального архива ведомства.

Среди опубликованных материалов есть показания немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера, в которых помимо сведений о настроениях в вермахте присутствует описание победного штурма Сапун-горы красноармейцами.

— Рано утром советские войска начали наступление. Массированный артобстрел исключал любую возможность покинуть укрытия. Телефонная связь со штабом батальона прервалась в первую же минуту русской артподготовки... Русские взломали нашу оборону, уничтожили значительную часть оборонявшихся... Всё, что мне оставалось, — пересилить в себе страх и сдаться им в плен, — написал Руттенштейнер.

В журнале боевых действий войск Приморской армии есть и показания захваченного в плен генерал-лейтенанта Бёме. Он указал на "особенно изумительную работу русской артиллерии, решительные наступательные действия и упорство русской пехоты в бою".

Крымская операция проводилась Красной Армией с 8 апреля по 12 мая 1944 года для освобождения Крыма от немецко-фашистских войск. В результате потери 17-й армии вермахта на суше составили 100 тысяч человек, в том числе более 61 тысячи пленными. Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли 17 754 человека погибшими и 67 065 ранеными. 10 мая 1944 года в час ночи Москва 24 залпами из 324 орудий салютовала освободителям.