На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Тихом океане в 98 км от Петропавловска-Камчатского, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Согласно данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, днём 7 мая по местному времени в акватории Тихого океана было зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие, отметили в ведомстве. Землетрясение произошло на глубине 70 км. Его магнитуда составила 4,5.
В населённых пунктах региона сейсмологическое событие не ощущалось, отмечает МЧС.
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