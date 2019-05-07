На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

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Фото: © Pixabay

Землетрясение произошло на глубине 70 км, в населённых пунктах региона оно не ощущалось.

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в Тихом океане в 98 км от Петропавловска-Камчатского, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Согласно данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, днём 7 мая по местному времени в акватории Тихого океана было зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие, отметили в ведомстве. Землетрясение произошло на глубине 70 км. Его магнитуда составила 4,5.

В населённых пунктах региона сейсмологическое событие не ощущалось, отмечает МЧС.

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