Американец, пытавшийся взорвать бар в 2012 году, получил 16 лет тюрьмы

Юношу арестовали в ходе спецоперации сотрудников ФБР, которые под прикрытием вышли с ним на контакт под видом экстремистов.

Житель Чикаго Адель Дауд, пытавшийся взорвать машину около одного из городских баров в 2012 году, приговорён к 16 годам тюрьмы, сообщает Минюст США.

Аделя Дауда арестовали 14 сентября 2012 года в ходе спецоперации сотрудников ФБР, которые вышли на контакт с подозреваемым под видом экстремистов. Они собирались передать ему взрывное устройство, приводящееся в действие при помощи сотового телефона. На тот момент Дауду было 18. По данным обвинения, он привлёк внимание правоохранителей тем, что размещал в Сети призывы к убийству американцев и экстремистские материалы.

С момента задержания Дауд пребывал в заключении в федеральной тюрьме. Приговор вынесли на основании трёх дел против юноши. Кроме попытки взрыва в 2012 году Дауду также предъявили два обвинения за время нахождения в заключении, в том числе в заговоре с целью убийства и нападении на другого арестанта.

Как отмечает CBS, прокуратура рассчитывала, что преступника приговорят к 40 годам тюрьмы.