Трюдо поблагодарил Порошенко за "мирную передачу власти" Зеленскому

Премьер-министр Канады также похвалил его "за работу, которую тот проделал в течение пяти лет", будучи на посту президента страны.

Между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Украины Петром Порошенко состоялся телефонный разговор, во время которого была затронута тема результатов прошедших выборов президента Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба главы канадского правительства.

Отмечается, что в ходе разговора премьер-министр Канады выразил благодарность Петру Порошенко за пять лет его работы в качестве главы государства. Трюдо подчеркнул, что Порошенко смог помочь Украине "встать на евроатлантический путь", который ведёт страну к активному развитию и процветающему демократическому будущему.

Ко всему прочему государственные деятели обсудили тему итогов президентских выборов на Украине.

— Премьер-министр Трюдо также похвалил президента Порошенко за его своевременное признание воли украинского народа и за его приверженность мирной и упорядоченной передаче власти [на Украине], — добавили в пресс-центре.

Напомним, ЦИК Украины опубликовала официальные итоги президентских выборов. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский набрал 73,22%, тогда как Пётр Порошенко не набрал и четверти голосов избирателей — 24,45% голосов.

Как сообщал Лайф, Пётр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины, а также договорился о встрече.