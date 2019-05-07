В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Издания Великобритании Daily Mail и Metro написали об авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", вспыхнувшего при экстренной посадке в московском Шереметьево. Так, журналисты отметили действия бортпроводницы Татьяны Касаткиной, вместе с другими членами экипажа спасавшей пассажиров из огня.

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".

Ты настоящий герой! Благодарим за мужество, профессионализм и отвагу в спасении как можно большего количества пассажиров! Vanov

Эта стюардесса — герой charm quark

Какая героиня. И такая прекрасная Corbyn Hater

По мнению большинства пользователей из Великобритании, Татьяна Касаткина заслуживает награды за проявленное мужество.

Также британцы выразили соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево сразу после взлёта и совершил жёсткую посадку. При этом у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа, включая Татьяну Касаткину, и 33 пассажира.