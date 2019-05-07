В преддверии Дня Победы на выплаты приморским ветеранам выделили 4,3 млн рублей

Отмечается, что в списке категорий, приравненных к ветеранам ВОВ, также указываются жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и ветераны боевых действий.

Ветераны, узники концлагерей и инвалиды войны из Приморского края ко Дню Победы получат выплаты в размере пяти тысяч рублей в рамках местного проекта по поддержке старшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Приморья.

— Выплату в размере пяти тысяч рублей ко Дню Победы получат около 850 пожилых людей: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, солдатские вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, — отметили в сообщении.

Отмечается, что в списке категорий, приравненных к ветеранам ВОВ, также указываются жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и ветераны боевых действий.

Для выплат перечисленным категориям граждан из краевого бюджета выделили около 4,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны.