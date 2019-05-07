Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жильё

Количество метров будет округляться в большую сторону, если площадь утраченного жилья балансирует между нормативами.

Власти в Забайкальском крае подготовили список граждан, которые остались без жилья из-за пожаров, в него вошли 122 семьи, информирует региональное Министерство территориального развития.

— В результате пожаров на территории пятнадцати населённых пунктов уничтожено огнём 158 жилых помещений. Министерством подготовлен предварительный список граждан, которые утратили жильё в результате пожаров и не имеют иного жилья, включающий 122 семьи. Утраченная площадь составляет порядка семи тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на возмещение потребуется около 300 миллионов рублей, — разъясняется в сообщении.

Около 52% пострадавших, по предварительному опросу, решили строить новое жильё, а не приобретать готовое. Сейчас ведомство ведёт работу со строителями, координируя работу с Минстроем.

— Будет действовать социальная норма. Для одиноко проживающих это 33 кв.м. Для семьи из двух человек это 42 кв.м. И три и более — это 18 кв.м на каждого. Есть одно но. Законодательство ограничивает площади площадью ранее существовавшего помещения. Сейчас мы планируем новые правила: округление в большую сторону, если площадь утраченного жилья балансирует между нормативами. То есть если было 25, а положено 33, мы будем строить 33, — цитирует ведомство министра территориального развития региона Виктора Паздникова.

В министерстве добавили, что прорабатывается вопрос об увеличении стоимости жилья до рыночной в Забайкалье — 50 тысяч рублей за квадратный метр.

В Забайкалье действует режим ЧС из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населённых пунктов оказались в огне.

Ранее Лайф опубликовал репортаж об обширном пожаре в Забайкальском крае. В огне сгорело сразу несколько деревень, их жители отказались покидать земли своих предков.

По данным краевого Минсельхоза, ущерб агропромышленному комплексу от пожаров составил 822 миллиона 304 тысячи рублей.