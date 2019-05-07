Солдат НАТО в Эстонии залез с гранатомётом на памятник советским воинам

Местные жители, став очевидцами инцидента, обратились в правоохранительные органы.

Военнослужащий одной из стран — членов НАТО в рамках учений в Эстонии залез с гранатомётом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, информирует Sputnik со ссылкой на депутата городского собрания Олега Култаева.

Местные жители, став очевидцами инцидента, обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место полицейские объяснили военному, что его действия "можно считать наказуемым проступком". Процессуальное решение, отмечает агентство, будет принято позднее.

Представителем какой именно страны был военнослужащий-нарушитель, пока не известно.