Актрисе из "Игры престолов" родители не разрешили смотреть сериал

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Актрисе из "Игры престолов" родители не разрешили смотреть сериал

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Они приняли такое решение в том числе в связи с тем, что в нём слишком много сцен насилия.

Родители 15-летней актрисы Беллы Рамзи, которая более известна по роли Лианны Мормонт в знаменитом сериале "Игра престолов", запретили ей смотреть телесериал, сообщает The Daily Star.

По словам Рамзи, возможно, она сможет посмотреть "Игру престолов" целиком, когда ей исполнится 18.

По данным издания, родители девушки приняли такое решение в том числе в связи с тем, что в сериале слишком много сцен насилия.

Ранее Джордж Мартин намекнул на возможное продолжение "Игры престолов".

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