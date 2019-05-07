Посол Италии уверен, что санкции — не норма для отношений Запада и России

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано в беседе с "Известиями" заявил, что санкции не могут стать нормой в отношениях стран Запада с Москвой.

— Мы твёрдо верим, что санкции и их экономические последствия не могут являться новой нормой в отношениях РФ и Запада, и не упускаем возможности снова и снова озвучивать данную позицию, — сказал дипломат.

По его словам, такие меры являются лишь временными. В связи с этим Терраччано выразил надежду, что "скоро они останутся в прошлом".

Ранее французский евродепутат Надин Морано сообщила, что введённые ЕС санкции против РФ не оказали воздействия на Москву. При этом ответ российской стороны, по словам европарламентария, нанёс "реальный вред европейским производителям".