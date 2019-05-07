Синоптики заявили, что в Москве 7 мая будет теплее, чем в июле

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Синоптики заявили, что в Москве 7 мая будет теплее, чем в июле

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Температура воздуха в столице составит днём +24...+26°С, в Подмосковье +22...+27°С.

via GIPHY

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тёплым сектором циклона, сообщает погодный центр "Фобос".

— Москвичей ждёт преимущественно солнечная, сухая и по-летнему тёплая погода с температурным фоном даже немного выше климатических показателей июля, — заявили синоптики.

<p>Фото: © <a href="https://www.meteovesti.ru/" target="_blank"><ins>&#34;Фобос&#34;</ins></a></p>

В Москве ожидается переменная облачность, в основном без осадков (на западе и севере Московской области во второй половине дня местами может пройти кратковременный дождь с грозой).

Температура воздуха днём в Москве составит +24...+26°С, в Подмосковье +22...+27°С. Ветер ожидается южной четверти, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

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