Синоптики заявили, что в Москве 7 мая будет теплее, чем в июле

Температура воздуха в столице составит днём +24...+26°С, в Подмосковье +22...+27°С.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тёплым сектором циклона, сообщает погодный центр "Фобос".

— Москвичей ждёт преимущественно солнечная, сухая и по-летнему тёплая погода с температурным фоном даже немного выше климатических показателей июля, — заявили синоптики.

В Москве ожидается переменная облачность, в основном без осадков (на западе и севере Московской области во второй половине дня местами может пройти кратковременный дождь с грозой).

Температура воздуха днём в Москве составит +24...+26°С, в Подмосковье +22...+27°С. Ветер ожидается южной четверти, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.