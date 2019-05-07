Помпео заявил о намерении США налаживать сотрудничество с Россией

Как пояснил госсекретарь США, прежде всего это касается вопроса контроля за вооружениями, в том числе и китайскими.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США хотели бы начать переговоры с Россией по вопросу возобновления сотрудничества по контролю над вооружениями. Об этом Помпео заявил в интервью газете Helsingin Sanomat перед встречей в Финляндии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— У президента Трампа и президента Путина состоялся хороший разговор. Думаю, что он даёт возможность сторонам двигаться вперёд. Президент Трамп осознаёт, что нам нужны два партнёра, которые готовы соблюдать договор, поэтому нам необходимо убедиться, что у нас есть система, отличающаяся от ДРСМД, которая побудит стороны выполнять требования, — сказал госсекретарь США.

Помпео уточнил, что также к этому процессу Белый дом хотел бы привлечь и Китай. Прежде всего потому, что эта страна сильно преобразилась с того момента, когда заключались первые соглашения между США и Россией.

— Надеюсь, что мы можем начать разговор о такой возможности. Может быть, это слишком амбициозно говорить о такой краткосрочной перспективе. До истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях осталось пару лет. Возможно, нам придётся работать в двустороннем формате, но я надеюсь, что диалог пойдёт в положительном ключе, чтобы найти возможность рассмотреть трёхстороннее сотрудничество. Мир выиграет от этого в значительной степени, мы будем к этому стремиться, — сказал Помпео.

Также в ходе интервью госсекретарь Соединённых Штатов назвал Россию исторической державой, с которой "мир уже дважды вступал в конфликт". Что именно это были за конфликты, он пояснять не стал.