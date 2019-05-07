Китай может принять меры по стимулированию экономики, если США поднимут пошлины

Речь идёт о возможности снижения налогов, стимулировании потребления, продаж авто и бытовой техники, сокращении процентных ставок для увеличения кредитования.

Китай может принять пакет мер по стимулированию экономики, если США с 10 мая поднимут пошлины на китайские товары до 25%. Об этом информирует South China Morning Post.

По данным газеты, речь идёт о возможности снижения налогов, стимулировании потребления, продаж авто и бытовой техники, сокращении процентных ставок для увеличения кредитования. Это призвано оказать поддержку в первую очередь малым предприятиям, наиболее подверженным воздействию торговой войны.

Среди иных вариантов эксперты называют уменьшение ограничений на продажу жилья в небольших городах и меры по дальнейшему открытию экономики для зарубежных инвесторов.

— Правительство рассматривало сценарий отсутствия торговой сделки, когда разрабатывало экономическую политику на 2019 год. Оно имело план, связанный с ответными мерами. Теперь они могут пригодиться, — приводит газета комментарий аналитика банка Standard Chartered Дина Шуана.

Напомним, 5 мая Трамп заявил, что в пятницу увеличит пошлины на ряд товаров из Китая с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан позднее заявил, что китайская делегация всё равно готовится к поездке в США для участия в очередном раунде консультаций.