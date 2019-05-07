В Сочи горит жилой дом на площади 300 кв. метров

Огонь на площади около 300 кв. метров полыхает в одном из жилых домов в городе Сочи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 12 человек эвакуированы, одного из жильцов пришлось спасать из пламени.
— На улице Кубанской происходит горение второго этажа и кровли на площади 300 кв.м. Организована эвакуация 12 человек и спасён один. На тушении работают два звена газодымозащитной службы, — сказали в пресс-службе.
В ликвидации пожара принимают участие 32 сотрудника МЧС и семь единиц спецтехники.
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