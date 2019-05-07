Экс-министр Украины рассказал, как санкции Киева помогли российскому ВПК

По словам бывшего главы экономического ведомства Незалежной, Москва смогла компенсировать отсутствие комплектующих, в отличие от того же Киева.

Благодаря прекращению военно-технического сотрудничества с Украиной Россия смогла сформировать ряд отраслей производства в сфере ВПК. Об этом в эфире канала NewsOne сказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, Москва после введения запрета на поставки деталей из Незалежной провела "огромное импортозамещение".

— Скажем, отказ поставлять вертолётные двигатели — это должно было погубить целую отрасль, однако в реальности РФ создала собственную отрасль производства таких двигателей, — пояснил экс-глава ведомства.

Кроме того, как обратил внимание Суслов, отказ Киева поставлять силовые установки для боевых кораблей, который мог бы "подкосить всё строительство российского флота", лишь задержал их сдачу на несколько лет.

В итоге Россия опять же сформировала собственную отрасль, подчеркнул Суслов.

— Они потратили колоссальные усилия на то, чтобы компенсировать это. И они смогли, а мы — нет, — заключил экс-министр.

Президент Украины Пётр Порошенко в июне 2014 года запретил сотрудничество с РФ, касающееся военно-промышленного комплекса. На фоне этого в России стала активнее работать программа внедрения деталей и комплектующих собственного производства. В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Москва целиком заменила комплектующие для военной техники, ранее закупавшиеся у Украины.

Ранее Суслов заявил, что сейчас экономика Украины находится в ужасающем состоянии и, более того, перспективы развития в ближайшем будущем у страны нет.