В России православные христиане отмечают Радоницу

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В России православные христиане отмечают Радоницу

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Жители города Тары Омской области на кладбище в день поминовения. Фото: ©РИА Новости / Алексей Мальгавко

В этот день верующие отправляются на кладбище и в церкви, чтобы помянуть усопших.

Радоница (или Радуница) отмечается сегодня православными верующими в России. Этот день известен и как день поминовения усопших.

Согласно вероучению православной церкви, умершие христиане не перестают быть членами Церкви, а живые могут поддерживать с ними духовную связь посредством молитвы.

В этот день принято посетить храм, а после литургии и Вселенской панихиды — отправиться на кладбище, чтобы там помянуть усопших. Как правило, с собой берут пасхальные яйца и куличи, чтобы оставить их на могилах покойных.

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