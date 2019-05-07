В России православные христиане отмечают Радоницу

В этот день верующие отправляются на кладбище и в церкви, чтобы помянуть усопших.

Радоница (или Радуница) отмечается сегодня православными верующими в России. Этот день известен и как день поминовения усопших.

Согласно вероучению православной церкви, умершие христиане не перестают быть членами Церкви, а живые могут поддерживать с ними духовную связь посредством молитвы.

В этот день принято посетить храм, а после литургии и Вселенской панихиды — отправиться на кладбище, чтобы там помянуть усопших. Как правило, с собой берут пасхальные яйца и куличи, чтобы оставить их на могилах покойных.