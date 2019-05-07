Врачи назвали главную причину преждевременной смерти

По данным медиков, смертность молодых людей от сердечной недостаточности продолжает расти.

Главными причинами преждевременной смерти стали сердечная недостаточность и иные заболевания сердца, вызванные прежде всего ожирением и диабетом. Такое заключение сделали учёные Северо-Западного университета в США, сообщает портал EurekAlert!.

Эксперты провели исследование данных Центра по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек начиная с 1999 по 2017 год.

Несмотря на то что с каждым годом росли качество оказываемой медицинской помощи и эффективность борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, количество смертей от проблем с сердцем регулярно увеличивалось. По предварительным оценкам, около шести миллионов американцев сейчас находятся в группе риска.

Учёные пришли к выводу, что для сокращения случаев преждевременной смерти и количества заболеваний сердца необходимо сконцентрироваться на борьбе с первопричиной — высоком уровне холестерина, диабете, недостатке двигательной активности.