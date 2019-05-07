В городе Мончегорске Мурманской области частный самодельный двухмоторный самолёт провалился в полынью при маневрировании по льду озера. В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места ЧП.
На кадрах видно, как из-за удара об лёд у самолёта надломилось крыло, а также пострадала часть обшивки фюзеляжа.
В салоне находился один человек. Сейчас он доставлен в травматологическое отделение местной больницы с переломом позвоночника. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
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