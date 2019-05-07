В НИИ Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе с SSJ-100

У четырёх пострадавших, госпитализированных в НИИ Вишневского Минздрава России после катастрофы в Шереметьево, наблюдается положительная динамика. Об этом со ссылкой на директора медицинского учреждения, академика РАН Амирана Ревишвили сообщает РИА "Новости".

Медик выразил надежду на то, что осложнения у пациентов будут минимальными. Ревишвили уточнил, что из реанимации в отделение были переведены двое пострадавших.

По словам директора НИИ Вишневского, самая тяжёлая пациентка находится на искусственной вентиляции. На лечение находящихся в состоянии средней степени тяжести пострадавших потребуется порядка 7–10 дней.

Ревишвили уточнил, что с пострадавшими работают психологи, у врачей есть все необходимые для лечения медикаменты.

Ранее сообщалось, что пятеро пострадавших находятся в НИИ Склифосовского. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.