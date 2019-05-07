Глава МВД Якутии вручил наградные часы школьнику-герою, задержавшему грабителя

Глава МВД Якутии Владимир Прокопенко наградил ученика 11"б" класса местной школы № 31 Филиппа Кириллина, который сумел в одиночку задержать грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.
Инцидент произошёл 4 мая на территории учебного заведения. Неизвестный напал на другую ученицу школы, нанёс более десяти ударов по голове, забрал её сумку и попытался скрыться. Тогда юный герой догнал злоумышленника и сумел его задержать, оставаясь с ним до приезда сотрудников полиции.
В итоге в торжественной обстановке ему было вручено благодарственное письмо и наградные часы.
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