Глава МВД Якутии вручил наградные часы школьнику-герою, задержавшему грабителя

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Глава МВД Якутии вручил наградные часы школьнику-герою, задержавшему грабителя

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Фото: © ГУ МВД по Республике Саха (Якутия)

Несколько дней назад юноша сумел догнать и задержать злоумышленника, который напал на ученицу.

Глава МВД Якутии Владимир Прокопенко наградил ученика 11"б" класса местной школы № 31 Филиппа Кириллина, который сумел в одиночку задержать грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Инцидент произошёл 4 мая на территории учебного заведения. Неизвестный напал на другую ученицу школы, нанёс более десяти ударов по голове, забрал её сумку и попытался скрыться. Тогда юный герой догнал злоумышленника и сумел его задержать, оставаясь с ним до приезда сотрудников полиции.

<p>Фото: © ГУ МВД по Республике Саха (Якутия)</p>

В итоге в торжественной обстановке ему было вручено благодарственное письмо и наградные часы.

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