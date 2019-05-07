В Балашихе неизвестный 11 раз выстрелил в предпринимателя

Попал он семь раз, сейчас бизнесмен находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Подмосковье неизвестный в медицинской маске обстрелял из мелкокалиберного оружия предпринимателя Дмитрия Сарова. Нападение произошло у подъезда жилого дома в Балашихе, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Бизнесмен получил ранения ног и правого предплечья. Саров был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Источник в следственных органах уточнил, что на месте происшествия было найдено 11 гильз. В самого предпринимателя попало семь пуль — они не прошли навылет и прощупываются в его теле.

По данным следствия, Сарову и его супруге не поступало никаких угроз. Жена предпринимателя увидела из окна, как он упал на асфальт после стрельбы.

Ранее Лайф сообщал, что в результате ночной стрельбы в Московском пострадало четыре человека.