Армию России начали вооружать бесшумными миномётами

Миномёт 2Б25 "Галл" разрабатывался как лёгкое носимое оружие калибром 82 мм с возможностью ведения малозаметного огня.

Российские военные начали получать на вооружение новейшие бесшумные миномёты 2Б25 "Галл". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Поставки бесшумных миномётов 2Б25 в армию уже начались. В частности, подразделения специального назначения недавно получили несколько десятков единиц данного вооружения, — цитирует агентство собеседника.

При этом, как отметил источник, несмотря на поставки, дальнейшие работы по совершенствованию российских бесшумных миномётов, в том числе и 2Б25 "Галл", будут продолжаться.

— В настоящее время прорабатывается возможность создания бесшумного миномёта меньшего калибра — предположительно, 60 мм, — способного поразить цель на дальности до 3,5–4 км, — добавил источник.

Отметим, миномёт 2Б25 "Галл" был разработан АО "ЦНИИ Буревестник". При массе не более 13 килограммов его калибр — 82 мм. Главной его отличительной особенностью является возможность ведения бесшумной стрельбы. Подобный эффект достигается за счёт применения специально разработанного осколочного выстрела 3ВО35Е. При выстреле пороховые газы запираются в хвостовике мины, благодаря чему не создаётся пламени, дыма и ударной волны. А громкость выстрела "Галла" сравнима с выстрелом из автомата Калашникова с использованием глушителя.

Согласно заявленным характеристикам, он способен вести огонь на дистанциях от 100 до 1200 метров. Практическая скорострельность — 15 выстрелов в минуту.