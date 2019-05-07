Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

Президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру 7 мая. Об этом заявил начальник управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк.

Действующий украинский лидер был вызван на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний по делам о преступлениях против участников Майдана в 2014 году.

Также Порошенко должен был подписать протокол допроса 2016 года.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине начало работу объединение по расследованию преступлений президента страны Петра Порошенко.