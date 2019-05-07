Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

Президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру 7 мая. Об этом заявил начальник управления специальных расследований ведомства Сергей Горбатюк.
Действующий украинский лидер был вызван на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний по делам о преступлениях против участников Майдана в 2014 году.
Также Порошенко должен был подписать протокол допроса 2016 года.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине начало работу объединение по расследованию преступлений президента страны Петра Порошенко.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени