На спикера Верховной рады завели уголовное дело на Украине

В Национальном антикоррупционном бюро Украины завели дело в отношении председателя Верховной рады Андрея Парубия, которого заподозрили в нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает агентство УНИАН.

Досудебное расследование в отношении Парубия ведётся из-за возможного умышленного злоупотребления властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды и нецелевого использования средств из бюджета.

Ранее Лайф сообщал, что в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о возможном роспуске Рады. Спикер Верховной рады говорил, что не видит причин для такого шага.