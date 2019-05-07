В трёх городах Кемеровской области введён режим чёрного неба

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В трёх городах Кемеровской области введён режим чёрного неба

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Фото: © Flickr / anatoly_l

В трёх городах Кемеровской области введён режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) ("чёрное небо"). Об этом сообщает региональный комитет природных ресурсов.

Речь идёт о Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Предприятиям этих городов рекомендовано провести мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно режиму.

Режим НМУ будет действовать в Кемерове до 14:00 по московскому времени 7 мая, а в Прокопьевске и Новокузнецке продлится на день дольше.

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