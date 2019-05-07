В центре Москвы археологи нашли американский револьвер XIX века

Археологи обнаружили револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co конца XIX века и кокарду с советской милицейской фуражки начала XX века. Находки были сделаны при раскопках на месте снесённого в 1960-х годах дома на Долгоруковской улице в центре Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Ранее там же был найден клад из 97 серебряных и медных монет времён правления Николая II. Эксперты считают, что и деньги, и оружие с кокардой принадлежали одному человеку, возможно, служившему в милиции.

— Все находки были спрятаны в стене здания, а после его сноса, вероятно, попали в землю вместе с обломками, — пояснил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты кропотливо изучают найденные предметы, которые будут переданы в музеи Москвы.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве археологи нашли следы поселения XVII–XVIII веков.