Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у Северных Курил

По предварительной информации, подземные толчки ощутили жители Северо-Курильска.

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на Курилах. Эпицентр, по предварительным данным, находился в Тихом океане в северной части гряды. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сахалинский филиал геофизической службы РАН.

— Эпицентр находился в точке с координатами 49,2 северной широты и 156,4 восточной долготы. Это в 165 километрах южнее города Северо-Курильска (райцентр на Итурупе. — Прим. Лайфа). Глубина гипоцентра составила 65 километров, — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

Как отметили представители геофизической службы, сейчас продолжается обзвон местного населения для уточнения силы сотрясений.