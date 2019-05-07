BuzzFeed: Минюст США обнародовал вторую версию доклада по "российскому делу"

Роберт Мюллер занимался "российским делом" с 2016 года, опубликовав в 2018 году полную версию расследования, которая потом подверглась редактуре.

Министерство юстиции США опубликовало вторую версию доклада Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Об этом пишет BuzzFeed.

Сообщается, что текст обнародовали после иска в отношении ведомства: организация Electronic Privacy Information Center (EPIC) обвинила Министерство юстиции в нарушении закона о свободном доступе к информации.

По данным СМИ, во второй версии объясняется причина, по которой была отредактирована первая.

Напомним, спецпрокурор Мюллер расследовал дело о влиянии России на американские выборы с 2017 года. Завершилось расследование только в марте 2019-го.