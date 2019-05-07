На поминках в Мордовии отравилось 26 человек

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На поминках в Мордовии отравилось 26 человек

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Фото: © РИА Новости / Игорь Подгорный

Симптомы отравления появились у 26 жителей Мордовии после поминального обеда в посёлке Комсомольский, сообщает республиканское СУ СК РФ.

Некоторым госпитализированным в медицинские учреждения поставлен диагноз "сальмонеллёз", — уточнили в ведомстве.

По данным местных СМИ, поминки проходили 30 апреля в заведении общественного питания. Симптомы отравления у людей появились на следующий день.

По факту произошедшего будет проведена доследственная проверка.

Ранее Лайф рассказывал, как в Перу на похоронах насмерть отравилось девять человек.

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