В Китае голодный слон напал на семью из пяти человек

Родные направлялись в национальный парк, однако по пути остановились, чтобы сходить в туалет.

В китайской провинции Юньнань голодный слон напал на семью из пяти человек. Об этом сообщает издание The Star.

Родные направлялись в национальный парк, однако по пути остановились, чтобы сходить в туалет. Среди деревьев бабушка и дедушка сумели разглядеть слона, который бежал в сторону дороги. Тогда отец семейства взял дочку на руки и посадил в машину.

В итоге животное напало на мать семейства и несколько раз наступило на неё. У женщины диагностировали перелом трёх ребер, левой ноги. Её состояние оценивается как стабильное.

Меж тем эксперты поясняют, что агрессия слонов связана с засухой, которая привела к нехватке еды.