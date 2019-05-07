Генпрокуратура Украины угрожает Порошенко штрафом, если он не явится на допрос

Президент Незалежной проходит свидетелем по делу об убийствах в ходе Евромайдана в Киеве в 2014 году.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) намерена обратиться в суд с требованием оштрафовать президента страны Петра Порошенко в случае его повторной неявки на допрос по делу об убийствах людей в ходе так называемого Евромайдана в 2014 году. Более того, если к тому моменту Порошенко официально оставит пост президента Незалежной, его доставят на допрос уже в принудительном порядке. Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

— На сегодняшний день [принудительный] привод применить нельзя, если будет повторная неявка, то будем обращаться в суд, чтобы наложить штраф. Статус президента не позволяет применять привод… Когда закончатся полномочия [президента], будем обращаться в суд о применении привода, — сказал Горбатюк.

Как сообщал Лайф, действующий пока что украинский лидер Пётр Порошенко был вызван на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний по делам о преступлениях против участников Майдана в 2014 году. Также Порошенко должен был подписать протокол более раннего допроса по этому же делу от 2016 года. Однако в этот раз он проигнорировал вызов.

Отметим, стартовавшие в конце ноября 2013 года протесты в центре Киева привели к смене политического курса Украины. В результате многодневных столкновений протестующих с правоохранителями победили сторонники оппозиции, выступавшие за ассоциацию с ЕС. Самым трагическим эпизодом противостояния стал расстрел людей неизвестными снайперами на Майдане. Жертвами снайперов стали более 100 человек, причём как со стороны протестующих, так и со стороны силовиков.

Действующая украинская власть возложила ответственность за случившееся на экс-президента Украины Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Расследование по данному делу затянулось и ведётся до сих пор. Следствие так и не располагает информацией, кто же стрелял в людей на Майдане. Янукович и бывшие бойцы "Беркута" категорически отрицают свою причастность к произошедшему. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявлял, что, по данным российских следователей, к стрельбе на Майдане может быть причастна организация украинских националистов "Правый сектор"*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.