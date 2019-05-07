Водитель упавшего в реку на Украине грузовика с туристами был пьян

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Водитель упавшего в реку на Украине грузовика с туристами был пьян

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Фото: © Facebook/frankivsk.police

На Украине полицейские задержали водителя грузового автомобиля ГАЗ-66, упавшего в реку в Ивано-Франковской области с высоты около 40 метров. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ходе медицинского освидетельствования 47-летнего мужчины, перевозившего туристов из Белоруссии, выяснилось, что во время управления автомобилем он был пьян.

По версии следствия, водитель грузовика не справился с управлением во время подъёма по горной дороге. Из-за этого автомобиль стал двигаться в обратном направлении и упал в воду. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Спасателям удалось найти всех оказавшихся в воде туристов. Как уточняется, из 23 человек трое погибли, ещё 10 получили телесные повреждения в виде переломов, ушибов и ссадин.

Помимо водителя грузовика правоохранители задержали руководителя организации, которая выдала разрешение на перевозку туристов в грузовике.

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