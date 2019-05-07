В Шри-Ланке обнаружена тренировочная база террористов

Власти Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу, где готовили террористов группировки "Джамаат ат-таухид аль-ватания". Об этом сообщает Adaderana.
Речь идёт о двухэтажном здании в городе Нувара-Элия в центральной части страны. Обучение там проходили минимум 38 человек, включая и ответственного за серию терактов в Коломбо.
Сейчас владелец здания задержан полицией.
Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава, погибло 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками, в настоящий момент насчитывается около 250 погибших.
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