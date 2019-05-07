Лавров осадил журналиста CNN после провокационного вопроса о Венесуэле

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Лавров осадил журналиста CNN после провокационного вопроса о Венесуэле

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Фото: © Flickr / МИД России

Министр, отвечая на провокационный вопрос о ситуации в Венесуэле, осадил телеканал, напомнив про его репутацию в высших эшелонах власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, придумал каламбур про телекомпанию CNN. Слова министра опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Журналист этого телеканала задал министру вопрос о том, есть ли у России какие-то возможности остановить США, если те начнут интервенцию в Венесуэле.

Некоторые называют вашу компанию "фейк ньюс", но сейчас вы задаёте "фейковый вопрос", — ответил Лавров, напоминая о многочисленных твитах президента США, в которых он обвиняет CNN в распространении недостоверной информации.

Министр добавил, что Москва категорически не приемлет ведение боевых действий, нарушающих международные правила, где бы это ни происходило.

Применение силы может санкционировать только Совбез ООН, либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного в Венесуэле не наблюдается, — подчёркивает Лавров.

Ранее Лайф уже писал о твитах Дональда Трампа в отношении крупных СМИ, которые президент США относит к лживым.

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