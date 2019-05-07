Лавров осадил журналиста CNN после провокационного вопроса о Венесуэле

Министр, отвечая на провокационный вопрос о ситуации в Венесуэле, осадил телеканал, напомнив про его репутацию в высших эшелонах власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, придумал каламбур про телекомпанию CNN. Слова министра опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Журналист этого телеканала задал министру вопрос о том, есть ли у России какие-то возможности остановить США, если те начнут интервенцию в Венесуэле.

— Некоторые называют вашу компанию "фейк ньюс", но сейчас вы задаёте "фейковый вопрос", — ответил Лавров, напоминая о многочисленных твитах президента США, в которых он обвиняет CNN в распространении недостоверной информации.

Министр добавил, что Москва категорически не приемлет ведение боевых действий, нарушающих международные правила, где бы это ни происходило.

— Применение силы может санкционировать только Совбез ООН, либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного в Венесуэле не наблюдается, — подчёркивает Лавров.

Ранее Лайф уже писал о твитах Дональда Трампа в отношении крупных СМИ, которые президент США относит к лживым.