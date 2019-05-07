СМИ: В России дорожникам разрешат класть асфальт в мороз и дождь

Российским дорожникам официально разрешат проводить работы в непогоду, сообщает "Коммерсант", который ознакомился с проектом нового ГОСТа.
По данным СМИ, проект, разработанный по заказу Росавтодора, обошёлся Научно-исследовательскому институту транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) в 8,9 миллиона рублей.
По нынешним правилам дорожные работы могут выполняться при температуре не ниже +5 °С весной и летом и не ниже +10 °С в осенний период. Такая технология описана и в рекомендациях Росавтодора от 2017 года.
Отныне выполнять работы можно будет в мороз, снег и дождь. При этом запрещено будет укладывать асфальт при сочетании резкого ветра c минусовой температурой.
В Госдуме уже отметили, что данная инициатива продвигается для регионов.
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