СМИ: В России дорожникам разрешат класть асфальт в мороз и дождь

При этом останется невозможной укладка дороги при сочетании резкого ветра и минусовой температуры.

Российским дорожникам официально разрешат проводить работы в непогоду, сообщает "Коммерсант", который ознакомился с проектом нового ГОСТа.

По данным СМИ, проект, разработанный по заказу Росавтодора, обошёлся Научно-исследовательскому институту транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) в 8,9 миллиона рублей.

По нынешним правилам дорожные работы могут выполняться при температуре не ниже +5 °С весной и летом и не ниже +10 °С в осенний период. Такая технология описана и в рекомендациях Росавтодора от 2017 года.

Отныне выполнять работы можно будет в мороз, снег и дождь. При этом запрещено будет укладывать асфальт при сочетании резкого ветра c минусовой температурой.

В Госдуме уже отметили, что данная инициатива продвигается для регионов.