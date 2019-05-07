В Ростове взорвался автомобиль — видео

В Ростове-на-Дону произошло возгорание легкового автомобиля KIA Rio. Охваченная пламенем машина взорвалась. Причина инцидента пока не известна.
Как сообщили в областном ГУ МЧС, в результате инцидента пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали.
На месте происшествия работали девять пожарных. Возгорание удалось ликвидировать спустя примерно 20 минут после того, как автомобиль вспыхнул.
Ранее Лайф публиковал видео из Нижнекамска, где автомобиль взорвался вместе с водителем.
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