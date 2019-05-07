Московские врачи спасли жизнь обгоревшей девочке и создали ей новое лицо

Ребёнок поступил в больницу с ожогом 55% кожного покрова, причём сильнее всего пострадала голова.

Врачи Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Сперанского спасли жизнь восьмилетней пациентке, которая поступила к ним с многочисленными ожогами более половины поверхности тела. Как сообщила пресс-служба столичного Департамента здравоохранения, при такой площади ожогов III степени — лица, головы, шеи, тела, обеих рук и ног — пациентка даже не могла самостоятельно дышать. В связи с чем ей изначально даже был поставлен диагноз: ожоги, несовместимые с жизнью.

— Девочку сразу положили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где подключили к аппарату ИВЛ. Ей назначили инфузионную, антибактериальную, обезболивающую, антисекреторную, противогрибковую, симптоматическую терапии. В первые же сутки комбустиологи (специалисты по лечению ожогов. — Прим. Лайфа) выполнили большой объём операций, удалив омертвевшие ткани на площади 30% поверхности тела. Ещё через два дня — очистили 25%, — цитирует ведомство агентство городских новостей "Москва".

В течение последующих полутора месяцев врачам удалось восстановить утраченный кожный покров.

Представители столичного Депздрава рассказали, что, после того как опасность для жизни ребёнка миновала, врачи приступили к восстановлению лица девочки. Специалисты сделали трансплантацию собственного кожного лоскута ребёнка и полностью воссоздали утраченные покровы.

— После восстановительного периода девочкой занялись специалисты по реабилитации, которые за неделю поставили её на ноги, разрабатывали лёгкие и суставы девочки, сшили ей компрессионную одежду. Заново учили писать и рисовать. Также с ребёнком успешно работал психолог, — заключили в пресс-службе.

Отмечается, что маленькая пациентка настроена позитивно и много работает над собой.