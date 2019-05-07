Россия смягчила ограничения на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил общий запрет на поставки из Белоруссии молока без упаковки и молочной продукции в таре объёмом более 2,5 литра, сообщается на сайте ведомства.

При этом сохраняются ограничения на поставку молочной продукции некоторых белорусских предприятий.

Напомним, в июне 2018 года Россельхознадзор ограничил поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Белоруссии. В ведомстве такое решение объяснили несоответствием продукции ветеринарным и санитарным нормам России и ЕАЭС.