Помпео впервые приедет в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в российском дипведомстве.
— Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи, — отметил собеседник агентства.
Добавим, это первый визит госсекретаря в Россию.
Напомним, 6 мая в финском городе Рованиеми прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени