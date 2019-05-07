Помпео впервые приедет в Россию

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Помпео впервые приедет в Россию

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Фото: © Flickr / Gage Skidmore

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в российском дипведомстве.

Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи, — отметил собеседник агентства.

Добавим, это первый визит госсекретаря в Россию.

Напомним, 6 мая в финском городе Рованиеми прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

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