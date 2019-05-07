Исследование: Половина российских юзеров Telegram живёт в Москве и Петербурге

Один из крупнейших агрегаторов статистики по телеграм-каналам — TGStat — провёл большое исследование и раскрыл много любопытной информации про российскую аудиторию мессенджера. Сервис проанализировал более 82 000 анкет, 4000 чатов и 900 каналов.

Так, например, выяснилось, что всего российская аудитория мессенджера насчитывает примерно 15 миллионов пользователей. По концентрации среди городов доминируют Москва и Санкт-Петербург: они собрали 36% и 13% всей аудитории. Как отмечает агрегатор, с 2017 года ситуация практически не изменилась: проникновение в небольшие города всё ещё слабое.

Мужчин, по данным сервиса, в "Телеграме" больше, чем женщин. Причём значительно: 67% против 33%. Среди обоих полов наибольшую активность проявляют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет.

Если смотреть на род деятельности, в которой заняты пользователи, то на первом месте находятся представители IT-сферы (26,7%), на второй строчке расположились люди, занятые в производстве (10,6), на третьем — маркетологи и рекламщики (9,4%). Больше половины всех пользователей имеют высшее образование.

Больше половины аудитории (56,8%) зарабатывают до 60 000 рублей. Ежемесячный доход самой большой категории (16,6%) составляет от 41 000 до 45 000 рублей. Почти половина опрошенных (48%) являются наёмными сотрудниками — это самая большая категория. На втором месте (21%) — безработные. На третьем (13%) — руководители.

Огромная часть опрошенных (80%) предпочитает читать новостные каналы. Меньше всего людей интересует Даркнет (13%). Аж 85% участников анкетирования в первую очередь используют "Телеграм" для личной переписки, 42% — из-за встроенных ботов, 43% отметили, что для них важнее всего групповые чаты до 50 человек.