На Таймыре стена заброшенного детсада насмерть задавила школьника

В Таймырском районе Красноярского края при разборе стены заброшенного детского сада погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент произошёл в городе Дудинка на севере края. Трое школьников в возрасте от 10 до 15 лет разбирали кирпичную стену. Материал им был нужен для хозяйственных целей. В какой-то момент она обрушилась на двоих из них. Один из школьников скончался под завалами, ещё один получил серьёзные травмы.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени