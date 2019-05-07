На Украине пьяный депутат насмерть сбил двух человек

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На Украине пьяный депутат насмерть сбил двух человек

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Фото: © Национальная полиция Украины

В Киевской области пьяный депутат Яготинского городского совета стал виновником ДТП с мотоциклом, в котором погибло два человека. Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции.

Жертвами стали водитель и пассажир мотоцикла. Известно, что нетрезвый чиновник, который находился за рулём Chevrolet Niva, выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария.

Медицинская экспертиза показала, что в момент ДТП содержание алкоголя в крови депутата составляло два промилле. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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