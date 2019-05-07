В Москве ликвидировали 11 лабораторий, где делали фальшивые документы

ФСБ РФ совместно с МВД ликвидировала в Москве 11 лабораторий, занимавшихся изготовлением поддельных документов. Задержано 56 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.
— Члены преступного сообщества занимались изготовлением поддельных паспортов, миграционных карт, предоставляющих иностранным гражданам право пребывания на территории РФ, — заявили в ведомстве.
В итоге было задержано 56 человек и закрыто 11 подпольных помещений, где уже изъяли печати и бланки. Также по 25 адресам были проведены обыски.
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