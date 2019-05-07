Луценко оправдал отсутствие Порошенко на допросе в ГПУ "неотложными делами"

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Луценко оправдал отсутствие Порошенко на допросе в ГПУ "неотложными делами"

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Юрий Луценко. Фото: © РИА Новости

Более того, генпрокурор Незалежной критикует решение вызвать действующего гаранта для дачи объяснений.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос в надзорное ведомство Незалежной "неотложными государственными делами".

Он готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий, — заявил Луценко журналистам.

Также он раскритиковал сам факт вызова главы государства. По его мнению, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк сделал это, чтобы "покормить своё эго, а не добиться справедливости".

Напомним, действующий украинский лидер был вызван на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний по делам о преступлениях против участников Майдана в 2014 году. Однако Порошенко не сделал этого.

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