СМИ назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Внимание следователей привлекли два фактора, которые косвенно могли повлиять на распространение огня.

Пилоты самолёта SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", сгоревшего в столичном аэропорту Шереметьево, допустили несколько ошибок, которые косвенно могли повлиять на ещё большее распространение огня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В ходе допроса пилотов следователи обратили внимание на две детали. Первая — включённые после приземления двигатели. Отмечается, что после посадки лайнера экипаж должен был их отключить, однако они работали даже во время тушения.

Ещё одной деталью стало открытое в кабине пилотов окно, которое могло поспособствовать усилению тяги, и поступлению воздуха, и, соответственно, скорости горения.

Сейчас Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании "Аэрофлот". Данный факт изданию подтвердил перевозчик. В частности, внимание будет обращено на компетенцию лётного и технического директоров компании, а также на подготовку пилотов и их режим труда и отдыха.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.