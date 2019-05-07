Воздушная часть генеральной репетиции Парада Победы в Москве — фоторепортаж

В небе над столицей пролетело 70 единиц различной военной техники — от боевых вертолётов до стратегических ракетоносцев.

В Москве прошла генеральная репетиция военного парада на Красной площади в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По традиции одной из самых запоминающихся стала воздушная часть парада, которую жители и гости столицы могли наблюдать с различных точек Москвы.

Над Москвой со стороны Ленинградского проспекта, над Тверской улицей и затем Красной площадью пролетело свыше 70 боевых машин. По традиции открывал воздушную часть парада крупнейший в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8. За ними последовали боевые и ударные винтокрылые машины — Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

Следом с гулом двигателей над столицей пролетели тяжёлые стратегические бомбардировщики Ту-160 и четыре ракетоносца Ту-22М3. Их сменили самолёты-заправщики, военно-транспортные Ан-124 и Ил-76МД. Отдельное место в параде — за истребителями МиГ-29СМТ и Су-30СМ пилотажных авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи". Также одним из самых ярких моментов был пролёт шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей российским триколором.

Отметим, Парад Победы на Красной площади в Москве традиционно начнётся в 10 часов утра 9 Мая. Воздушная часть начинается через 20–30 минут после старта торжественного мероприятия.

Жители города и гости столицы смогут наблюдать за пролётом техники не только из самого центра Москвы, но также отличный вид будет открываться из парка Горького, Петровского парка, парка Дружбы на Речном вокзале, с Воробьёвых гор, набережной Москвы-реки, с Белой площади на Белорусском вокзале и из многоэтажного комплекса "Москва-Сити".

Как сообщал Лайф, в связи с проведением мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, главную площадь страны закрыли для посещения с девяти часов утра 6 мая до восьми часов 9 Мая.